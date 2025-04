Siamo pochissimi così si scherza sulla vita | la denuncia dei Vigili del Fuoco di Varese

Varese – “Questa volta Siamo noi Vigili del Fuoco a chiedere l’aiuto di tutti i cittadini, così non è più possibile andare avanti”: sono le parole di Francesco Paolo Favara, sindacalista della Uil Vigili del Fuoco di Varese, che denuncia la difficile situazione in cui gli operatori si trovano a svolgere il loro prezioso servizio, sempre in prima linea nelle emergenze. “Siamo talmente pochi da essere quotidianamente costretti alla chiusura delle sedi di servizio, come nel caso del distaccamento di Somma Lombardo, o a ridurre drasticamente il personale del distaccamento di Busto ArsizioGallarate o della stessa sede centrale” fa rilevare Favara, nel denunciare con forza le gravissime difficoltà nell’organizzazione del dispositivo di soccorso tecnico urgente provinciale, ritenuto ben al di sotto degli standard. Ilgiorno.it - “Siamo pochissimi, così si scherza sulla vita”: la denuncia dei Vigili del Fuoco di Varese Leggi su Ilgiorno.it – “Questa voltanoidela chiedere l’aiuto di tutti i cittadini,non è più possibile andare avanti”: sono le parole di Francesco Paolo Favara, sindacalista della Uildeldi, chela difficile situazione in cui gli operatori si trovano a svolgere il loro prezioso servizio, sempre in prima linea nelle emergenze. “talmente pochi da essere quotidianamente costretti alla chiusura delle sedi di servizio, come nel caso del distaccamento di Somma Lombardo, o a ridurre drasticamente il personale del distaccamento di Busto ArsizioGallarate o della stessa sede centrale” fa rilevare Favara, nelre con forza le gravissime difficoltà nell’organizzazione del dispositivo di soccorso tecnico urgente provinciale, ritenuto ben al di sotto degli standard.

