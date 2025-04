Ponti e strade impraticabili | Ora risposte e risorse

PISTOIA Una provincia piena di criticità. È il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi e vicepresidente della quarta commissione trasporti e assetto del territorio a fare il punto su Pistoia. "La Provincia di Pistoia, tra quelle toscane, è una di quelle messe peggio, con strade e Ponti chiusi da mesi o parzialmente impraticabili a causa di lavori di messa in sicurezza che si stanno protraendo troppo provocando un danno economico alle aziende dei territori coinvolti, e grandi disagi ai cittadini – spiega Capecchi –. Per questo ho presentato un pacchetto di proposte, così come mi ero impegnato a fare, collegato alla variazione di bilancio regionale che discuteremo in aula in questa settimana"."In provincia di Pistoia ci sono ben 3 Ponti non agibili o parzialmente praticabili perché sono in corso lavori di messa in sicurezza che non stanno vedendo una fine, a cui presto potrebbe aggiungersi quello di Pracchia.

