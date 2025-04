Ascoli minacce e allusioni ai forni contro Lorenza Roiati Offese alla memoria La fornaia | Non ho paura di loro Schlein Pd | Un?intimidazione

Ascoli Sono apparsi l?altra notte due striscioni contro la fornaia Lorenza Roiati e la sua iniziativa di esporre un lenzuolo antifascista davanti al suo negozio. Il primo è spuntato in.

“Forni crematori” per la fornaia dello striscione sul 25 aprile: la minaccia dei naofascisti di Ascoli - Neofascisti ascolani hanno esposto uno striscione con la scritta "ai forni" - riferendosi a quelli crematori impiegati nei campi di sterminio - nei confronti di Lorenza Roiati, titolare del panificio che due giorni fa, in occasione della Festa della Liberazione, ha appeso sulla facciata del suo locale un lenzuolo con la scritta: "25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Minacce per la titolare del panificio antifascista di Ascoli. Il sindaco: «La polizia ha fatto il suo dovere» - Era stata identificata due volte dalle forze dell’ordine per avere esposto un lenzuolo antifascista il giorno del 25 aprile. Schlein: «Insulti fascisti inaccettabili, si accertino i responsabili» 🔗xml2.corriere.it

Striscioni di minaccia contro la titolare del panificio ad Ascoli. Ricci: “Intimidazione fascista” - Si infiamma la polemica: presa di mira la fornaia dopo che aveva denunciato di essere stata identificata dalla polizia per aver esposto uno striscione antifascista il giorno del 25 aprile. Il Pd: “Sil ... 🔗msn.com

Minacce fasciste contro la panettiera Lorenza Roiati, Schlein: "Solidarietà a chi difende la Costituzione" - “A Lorenza Roiati, la panettiera di Ascoli Piceno che il 25 aprile ha appeso al suo forno il lenzuolo antifascista, tutta la mia personale solidarietà e quella del Partito Democratico. Quegli striscio ... 🔗globalist.it

