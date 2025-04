I saluti romani e l’Anpi le due piazze contrapposte di Dongo Il sindaco | Così ogni anno ma non ci si abitua

Dongo (Como) – È un'eredità ingombrante quella di Dongo e il famoso o famigerato oro, a seconda dei punti di vista, questa volta non c'entra. A pesare come un macigno è la consapevolezza di essere il luogo in cui si è consumato l'epilogo del Fascismo, o per essere più precisi del suo fondatore Benito Mussolini che fu fermato alle 16 del 27 aprile 1945 mentre fuggiva con una colonna tedesca e giustiziato il giorno dopo, a pochi chilometri da qui a Giulino di Mezzegra, di fronte al cancello di Villa Belmonte. sindaco Mauro Robba, perché a 80 anni di distanza "i fatti di Dongo" continuano a dividere? "Forse perché non adottiamo la giusta distanza e la serenità con cui si dovrebbe guardare a un evento storico". In pratica si rischia di essere "troppo" partigiani? "Da questo punto di vista ce ne sono più oggi che allora.

