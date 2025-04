Mieloma multiplo | il modello ‘sportivo’ svela quanto corre il tumore

Mieloma attraverso un modello statistico sportivo.Il progetto di ricerca è in atto al Sant’Orsola in collaborazione con il Dana-Farber Cancer Institute di Boston e il Broad Institute of MIT and Harvard. Il Mieloma multiplo è il secondo tumore più frequente in campo ematologico che può progredire in modo veloce e drammatico ma, in certi casi, rimanere stabile per parecchi anni senza progredire (i pazienti con Mieloma a vari stadi seguiti dal Policlinico sono 600, ndr).Come stabilire quali sono i pazienti più a rischio? La risposta è in un modello statistico solitamente impiegato nelle competizioni sportive.Andrea Poletti, 33 anni, laurea in Biotecnologie all’Alma Mater, ricercatore dell’Ematologia del Sant’Orsola (diretta dal professor Pier Luigi Zinzani) spiega l’enorme lavoro fatto dai tre istituti di ricerca internazionali: “ll modello di Bradley Terry spesso viene utilizzato per classificare le squadre di un campionato in base ai risultati delle partite, oppure per prevedere il vincitore di un match basandosi sui confronti diretti tra i giocatori. Ilrestodelcarlino.it - Mieloma multiplo: il modello ‘sportivo’ svela quanto corre il tumore Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 28 aprile 2025 – Predire quale sarà la progressione e il livello di aggressività delattraverso unstatistico sportivo.Il progetto di ricerca è in atto al Sant’Orsola in collaborazione con il Dana-Farber Cancer Institute di Boston e il Broad Institute of MIT and Harvard. Ilè il secondopiù frequente in campo ematologico che può progredire in modo veloce e drammatico ma, in certi casi, rimanere stabile per parecchi anni senza progredire (i pazienti cona vari stadi seguiti dal Policlinico sono 600, ndr).Come stabilire quali sono i pazienti più a rischio? La risposta è in unstatistico solitamente impiegato nelle competizioni sportive.Andrea Poletti, 33 anni, laurea in Biotecnologie all’Alma Mater, ricercatore dell’Ematologia del Sant’Orsola (diretta dal professor Pier Luigi Zinzani) spiega l’enorme lavoro fatto dai tre istituti di ricerca internazionali: “lldi Bradley Terry spesso viene utilizzato per classificare le squadre di un campionato in base ai risultati delle partite, oppure per prevedere il vincitore di un match basandosi sui confronti diretti tra i giocatori.

