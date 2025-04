La miglior medical Spa d’Italia 2025? Le Terme di Castrocaro

2025 – Toccato il suolo forlivese, la delegazione georgiana giunta con il volo inaugurale del collegamento tra Tbilisi, capitale della Georgia, e l'aeroporto Ridolfi di Forlì, ha raggiunto Castrocaro e la Lucia Magnani Health Clinic. Tra gli ospiti venuti dall'Est, 11 tra operatori della comunicazione e giornalisti delle più importanti tv georgiane, accolti dall'ad Lucia Magnani e il suo staff. L'opportunità per conoscere la realtà castrocarese, il centro diagnostico avanzato e Long Life Formula, il metodo scientifico per vivere meglio e più a lungo, pietra miliare su cui è costruita la realtà inserita nel secolare parco delle Terme.Tra domande sullo stress ossidativo, principale causa di invecchiamento, e l'acquisizione dei capisaldi di una filosofia di vita salutare, la delegazione georgiana ha avuto modo di assaggiare le prelibatezze del territorio preparate dagli chef del Grand Hotel, immersi nelle meraviglie storiche Art Déco del Padiglione delle Feste (che hanno incantato anche Jovanotti), per poi ripartire con un pezzo di Romagna nel cuore; al termine di una bella giornata produttiva vissuta in un'atmosfera cordiale e serena, recentemente allietata dalla conquista di riconoscimenti prestigiosi.

