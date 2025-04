Trump e i primi 100 giorni di mandato | popolarità in calo per il tycoon

giorni dall'inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in calo. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l'indice di gradimento complessivo del presidente .L'articolo Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su .com (Adnkronos) – A quasi 100dall'inizio del suo, che cadono martedì, Donaldsta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l'indice di gradimento complessivo del presidente .L'articoloe i100diinper ilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Approfondimenti da altre fonti

Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon - (Adnkronos) – A quasi 100 giorni dall'inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in calo. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l'indice di gradimento complessivo del presidente […] 🔗periodicodaily.com

Dazi, guerre e fronte interno: i primi 100 giorni della presidenza Trump - Da quando è tornato alla Casa Bianca, il tycoon ha dato il via a una politica estera aggressiva, scatenando una guerra commerciale e puntando sulla risoluzione del conflitto in Ucraina 🔗ilgiornale.it

L’ultima di Trump, Wsj: “Funzionari pubblici assunti per fedeltà”. I primi 100 giorni bocciati dal 55% degli americani - Dazi, deportazioni, tagli alla ricerca e alle università ribelli e licenziamenti dei “nemici”. L’amministrazione Trump prosegue nel suo repulisti e si sta muovendo per rafforzare il controllo sulle assunzioni e sui licenziamenti dei dipendenti federali, centralizzando nell’Ufficio di Gestione del Personale le decisioni in vista del ritiro di Elon Musk dal suo ruolo al Doge che intanto userebbe l’Intelligenza artificiale per spiare i “i dipendenti ostili”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon; I primi 100 giorni di Trump, già lavora a 'nuovi siluri'; Trump, gradimento già a picco dopo i primi 100 giorni: è il più basso negli Usa «almeno dai tempi di Eisenhower»; Trump dà i numeri sui primi cento giorni alla Casa Bianca: dal Messico sono entrate solo tre persone. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon - (Adnkronos) - A quasi 100 giorni dall'inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice ... 🔗msn.com

Trump i primi 100 giorni alla Casa Bianca: la guerra dei dazi, il nodo Groenlandia, lo scontro con Zelensky (e il disgelo). «Nuovi siluri in arrivo» - Donald Trump festeggerà martedì i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca mentre per i successivi 100 giorni punta a concentrarsi ... 🔗msn.com

Trump, i primi 100 giorni: la guerra dei dazi, le mire espansionistiche, lo scontro con Zelensky. «Nuovi colpi di scena in arrivo» - Donald Trump festeggerà martedì i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca mentre per i successivi 100 giorni punta a concentrarsi su accordi commerciali e sui colloqui di ... 🔗msn.com