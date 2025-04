Panico in volo | donna si spoglia e defeca a bordo atterraggio choc a Chicago

volo da Filadelfia a Chicago, il volo 418 della Southwest Airlines. Ma nessuno dei passeggeri poteva immaginare quello che stava per accadere.Caos sul volo Filadelfia-Chicago a pochi minuti dall’atterraggio Mancavano pochi minuti all’atterraggio quando una passeggera, improvvisamente, si è alzata dal suo sedile, si è spogliata completamente nuda e ha defecato sul sedile. Il gesto, avvenuto senza alcun preavviso, ha gettato nel Panico sia i viaggiatori che l’equipaggio di bordo.Secondo alcuni testimoni, la donna non mostrava segni di aggressività, ma sembrava in uno stato di totale confusione mentale. Gli assistenti di volo, pur scioccati, hanno cercato di gestire la situazione con calma, limitando l’area interessata e avvisando immediatamente il comando. Notizieaudaci.it - Panico in volo: donna si spoglia e defeca a bordo, atterraggio choc a Chicago Leggi su Notizieaudaci.it Era partito come un normaleda Filadelfia a, il418 della Southwest Airlines. Ma nessuno dei passeggeri poteva immaginare quello che stava per accadere.Caos sulFiladelfia-a pochi minuti dall’Mancavano pochi minuti all’quando una passeggera, improvvisamente, si è alzata dal suo sedile, si èta completamente nuda e hato sul sedile. Il gesto, avvenuto senza alcun preavviso, ha gettato nelsia i viaggiatori che l’equipaggio di.Secondo alcuni testimoni, lanon mostrava segni di aggressività, ma sembrava in uno stato di totale confusione mentale. Gli assistenti di, pur scioccati, hanno cercato di gestire la situazione con calma, limitando l’area interessata e avvisando immediatamente il comando.

