Rimini entra in conclave | il ‘sondaggio’ sul Papa dalle suore clarisse cappuccine

Rimini, 28 aprile 2025 – Quando verrà eletto il nuovo Papa? Oggi si riunirà la congregazione dei cardinali, in cui si deciderà la data dell’inizio del conclave: dovrebbe partire tra il 5 e il 10 maggio. Ma a Rimini il toto-Papa è già cominciato, grazie alle suore clarisse.Nella chiesa di San Bernardino e anche sul sito web delle religiose (sempre aggiornatissimo) è partita l’iniziativa Adotta un cardinale. Le suore invitano a scegliere uno dei cardinali e a pregare per lui in vista del conclave “affinché, guidato dallo spirito santo, faccia la scelta migliore per il nuovo Pontefice”, spiega suor Nella Letizia Castrucci, badessa del convento. In chiesa da ieri mattina è comparso un tabellone con i nomi di tutti i cardinali. Idem sul sito, dove è stata messa a disposizione la biografia di ogni alto prelato. Ilrestodelcarlino.it - Rimini entra in conclave: il ‘sondaggio’ sul Papa dalle suore clarisse cappuccine Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 28 aprile 2025 – Quando verrà eletto il nuovo? Oggi si riunirà la congregazione dei cardinali, in cui si deciderà la data dell’inizio del: dovrebbe partire tra il 5 e il 10 maggio. Ma ail toto-è già cominciato, grazie alle.Nella chiesa di San Bernardino e anche sul sito web delle religiose (sempre aggiornatissimo) è partita l’iniziativa Adotta un cardinale. Leinvitano a scegliere uno dei cardinali e a pregare per lui in vista del“affinché, guidato dallo spirito santo, faccia la scelta migliore per il nuovo Pontefice”, spiega suor Nella Letizia Castrucci, badessa del convento. In chiesa da ieri mattina è comparso un tabellone con i nomi di tutti i cardinali. Idem sul sito, dove è stata messa a disposizione la biografia di ogni alto prelato.

Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco morto, la Chiesa entra in una fase di "transizione": cosa succede ora, dalla Sede vacante al Conclave - Con la morte di Papa Francesco, la Chiesa Cattolica entra in una fase di transizione. È nota come Sede Vacante, il periodo in cui il trono di San Pietro è in attesa... 🔗ilmessaggero.it

Maria Gisella Pelliccioni entra nel Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini - C’è un nuovo ingresso nel Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini. A seguito dell’assemblea collegiale, infatti, la notaia Maria Gisella Pelliccioni entra in qualità di consigliera, prendendo le consegne dal collega Luigi Ortolani, che ha scelto di non ricandidarsi. Confermati... 🔗forlitoday.it

Papa Francesco è morto, la Chiesa entra in una fase di "transizione": cosa succede ora, dalla Sede vacante al Conclave - Con la morte di Papa Francesco, la Chiesa Cattolica entra in una fase di transizione. È nota come Sede Vacante, il periodo in cui il trono di San Pietro è in attesa... 🔗quotidianodipuglia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rimini entra in conclave: il ‘sondaggio’ sul Papa dalle suore clarisse cappuccine; Zuppi torna a Bologna: “Il prossimo Papa? Servo dei servi”; Rimini ’entra’ in conclave. Pizzaballa tra i papabili: Qui scoprì la vocazione: studiò 5 anni a Covignano. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online