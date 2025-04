Napoli Conte | Mancano 4 passi lo Scudetto sarebbe un prodigio Inter-Roma? Non l’ho vista | Serie A

Napoli, Conte: “Mancano 4 passi, lo Scudetto sarebbe un prodigio. Inter-Roma? Non l’ho vista” Serie A Calciomercato.com Home Napoli, Conte: “Mancano 4 passi, lo Scudetto sarebbe un prodigio. Inter-Roma? Non l’ho vista” Getty Images Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo la vittoria del suo Napoli che ha rifilato un netto 2 a 0 al Torino. Queste le parole dell’allenatore leccese. Justcalcio.com - Napoli, Conte: “Mancano 4 passi, lo Scudetto sarebbe un prodigio. Inter-Roma? Non l’ho vista” | Serie A Leggi su Justcalcio.com 2025-04-27 23:25:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:: “, loun? NonA Calciomercato.com Home: “, loun? Non” Getty Images Antonioha parlato a Dazn dopo la vittoria del suoche ha rifilato un netto 2 a 0 al Torino. Queste le parole dell’allenatore leccese.

Napoli, Conte: “Mancano 11 match, abbiamo dimostrato che se vogliamo ci siamo” - Tempo di lettura: < 1 minuto“Mancano 11 partite alla fine del campionato e siamo a un punto dalla testa della classifica dopo una prestazione come quella di oggi. Ci deve far capire che, nonostante le grandi difficoltà che stiamo avendo, se vogliamo noi ci siamo”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo l’1-1 con l’Inter. L’allenatore azzurro ha sottolineato che “oggi contro una squadra top come l’Inter – ha detto – abbiamo dimostrato di aver tenuto testa ed essere stati anche migliori. 🔗anteprima24.it

Napoli, Conte: “Mancano ancora quattro passi, lo scudetto sarebbe un prodigio” - Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo lavorato molto. Abbiamo 74 punti e la fine del campionato è vicina. La Champions ormai è quasi matematica, se pensiamo da dove siamo partiti è qualcosa di bello ed è merito dei ragazzi. Lo scudetto sarebbe un prodigio“. Lo ha detto il tecnoco del Napoli Antonio Conte a Dazn dopo la vittoria sul Torino e la fuga da solo in testa alla classifica. “Ora mancano quattro passi – ha aggiunto – ne abbiamo fatto il primo portandoci avanti in classifica. 🔗anteprima24.it

