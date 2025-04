La lotta di Zourabichvili per difendere la Georgia dalla deriva autoritaria

Zourabichvili, l’ultima presidente legittima della Georgia, che porta addosso la battaglia di chi non ha più un palazzo, ma ha ancora un popolo. Il partito Sogno Georgiano, rimasto al potere dopo elezioni contestate per irregolarità, ha imposto l’elezione di un nuovo presidente. Un passaggio che ampi settori della popolazione non riconoscono come legittimo per le irregolarità delle elezioni politiche. Linkiesta.it - La lotta di Zourabichvili per difendere la Georgia dalla deriva autoritaria Leggi su Linkiesta.it A poche ore dai funerali di Papa Francesco, Piazza San Pietro è ancora invasa dai turisti. I cardinali e i pochi capi di Stato ancora a Roma si raccolgono a Santa Maria Maggiore, davanti alla tomba del Pontefice. Di questi giorni rimarrà forse una sola immagine su tutte: Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all’altro su due sedie spoglie nella grande basilica vaticana. Tra i leader europei in questi giorni a Roma c’è anche Salomé, l’ultima presidente legittima della, che porta addosso la battaglia di chi non ha più un palazzo, ma ha ancora un popolo. Il partito Sognono, rimasto al potere dopo elezioni contestate per irregolarità, ha imposto l’elezione di un nuovo presidente. Un passaggio che ampi settori della popolazione non riconoscono come legittimo per le irregolarità delle elezioni politiche.

Cosa riportano altre fonti

Il ciclone Trump si abbatte sull’Onu: “La lotta al cambiamento climatico è già cancellata” - La consigliera diplomatica italiana sul cambiamento climatico racconta a Fanpage.it cosa sta avvenendo nelle agenzie delle Nazioni Uniti dopo l'arrivo di Trump. Licenziamenti politici, cambio dei nomi dei programmi e cancellazione di fatto delle attività. "Resterà solo un bel museo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Trentino, 19enne uccide il padre per difendere la mamma - Ha ucciso il padre per difendere la mamma dall’ennesima aggressione: è successo a Mezzolombardo, in Trentino, nella notte tra giovedì e venerdì. La vittima è un uomo di 46 anni di origine bosniaca, ucciso con una serie di coltellate dal figlio 19enne, che non si è allontanato dopo l’assassinio. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Trento e il nucleo investigativo del comando provinciale, che stanno ricostruendo la dinamica del delitto. 🔗lapresse.it

Giorgetti fa il leghista: “I dazi? Un’occasione per difendere i diritti delle imprese italiane”. E dà via libera alla quinta rottamazione - Il Giancarlo Giorgetti sul palco di ‘Tutta un’altra economia, la sfida del valore’, il primo dei tre eventi della Lega che porteranno al congresso federale, ha il cappello del militante del Carroccio. Fan dei dazi di Donald Trump, anche se minacciano le imprese italiane, anti tedesco (“Ora i tedeschi hanno deciso che fanno quel cavolo che gli pare”) e fan della pace fiscale. Il messaggio che ne emerge, è quel che conta, è un via libera del Giorgetti ministro alla quinta rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dal disegno di legge in discussione alla commissione Finanze del Senato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Tbilisi, Europa | La lotta di Zourabichvili per difendere la Georgia dalla deriva autoritaria; Tbilisi, Europa | Il gran discorso di Salome Zourabichvili al Parlamento europeo; L'Ue non sarà mai una potenza globale senza il Mar Nero e il Caucaso: l'appello di Salomè Zourabichvili. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Salomé Zourabichvili: “La mia Georgia sotto attacco russo Resto per difendere la democrazia” - più le proteste aumenteranno», dice la presidente della Georgia Salomé Zourabichvili che dal primo giorno si è schierata a fianco dei manifestanti diventandone il simbolo istituzionale della ... 🔗msn.com

Georgia, la presidente Zourabichvili: “Elezioni truccate dalla Russia, l’Europa si svegli” - Per l'Europa la Georgia è parte della lotta globale che la Russia sta conducendo contro di lei”. Zourabichvili alza la voce per chiedere: “Dopo che la Russia ha perso in Siria, deve vincere ... 🔗msn.com