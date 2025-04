Tramvia notte da incubo Uomo entra in cabina | ‘sequestrata’ l’autista

notte che non dimenticherà facilmente la giovane autista della Tramvia presa di mira da un balordo alla fermata del viale Belfiore.I fatti. Erano circa le 23 quando un passeggero ha iniziato a gridare chiedendo aiuto e avvicinandosi al vetro della cabina di guida. Secondo quanto ricostruito dall'azienda di trasporti, l'Uomo ha iniziato anche a battere con forza al vetro come a chiedere soccorso fingendo forse di sentirsi male.l'autista, credendo che davvero il passeggero fosse in difficoltà e necessitasse di aiuto, ha così parzialmente aperto lo sportello.

