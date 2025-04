Il tentativo di sgambetto a Giani

Giani? L’eventualità è presa in seria considerazione anche dallo staff del presidente uscente, che da settimane ne parla in conversazioni riservate. Quotidiano.net - Il tentativo di sgambetto a Giani Leggi su Quotidiano.net Firenze, 28 aprile 2025 – Ma se alla fine il candidato presidente di Regione per il centrosinistra non lo facesse davvero Eugenio? L’eventualità è presa in seria considerazione anche dallo staff del presidente uscente, che da settimane ne parla in conversazioni riservate.

Più facile smaltire i rifiuti alluvionali: Giani firma l’ordinanza - FIRENZE – Una ordinanza per facilitare lo smaltimento dei rifiuti causati dall’alluvione. L’ordinanza assimila i rifiuti prodotti dalle inondazioni agli urbani e ne disciplina lo smaltimento. Asl e Arpat vigileranno sulla sua applicazione. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha firmato l’atto contingibile e urgente per gestire in modo speciale, anche in deroga alle normali disposizioni in materia, i rifiuti che si sono prodotti nel corso dei fenomeni del 14 e 15 marzo. 🔗corrieretoscano.it

Sondaggio regionali Toscana: Giani corre, Tomasi leader centrodestra. Vannacci batte Stella e Meini - Regionali Toscana, nuovo sondaggio Emg Differenti per Toscana Tv realizzato con un campione di mille persone tra 25 e 27 marzo 2025. Sondaggio relativo a candidati presidenti Regione Toscana che ancora non sono stati ufficializzati da alcuna coalizione. Tanto che con lo stesso sondaggio il 56% dei toscani risponde no alla domanda relativa sia a centrodestra, sia a centrosinistra “Secondo lei fanno bene ad attendere ad annunciare ufficialmente il candidato?”. 🔗corrieretoscano.it

Giani è pronto al bis, Elly frena per Furfaro. Ma in Toscana è rivolta - Nazareno last minute, «o lo scalziamo ora o ce lo teniamo per altri 5 anni». Così da qualche settimana il Pd discute un piano ... 🔗iltempo.it

Avviso di sfratto. Schlein vorrebbe silurare Giani, ma non sa come fare - Il governatore della Toscana è al primo mandato e non avrebbe problemi a ricandidarsi. Ma la segretaria vorrebbe almeno un suo uomo eletto nella ... 🔗huffingtonpost.it