Ortopedici di notte a Pistoia sospesa la guardia medica in servizio per le urgenze

Pistoia, 28 aprile 2025 – “Trauma di notte? Prato 16 km, Lucca 40 km”. Così una scritta apparsa di recente in prossimità dell’ospedale San Jacopo per protestare contro il taglio del servizio di guardia medica ortopedica notturna all’ospedale pistoiese. Come anticipato da ‘La Nazione’ lo scorso marzo il nosocomio cittadino si era attivato per tagliare il servizio di ortopedia notturna a partire dal 1° aprile, organizzando turni di reperibilità per le urgenze. Adesso, dopo un “mese di prova”, il taglio del servizio è stato confermato in via definitiva.I nove Ortopedici in servizio al San Jacopo non saranno più presenti al pronto soccorso notturno, bensì risulteranno reperibili per le urgenze indifferibili, ad esempio incidenti stradali con gravi traumi, lussazioni, fratture esposte. Le urgenze restano dunque garantite, tramite la reperibilità degli Ortopedici organizzata con turni prestabiliti. Lanazione.it - Ortopedici di notte, a Pistoia sospesa la guardia medica in servizio per le urgenze Leggi su Lanazione.it , 28 aprile 2025 – “Trauma di? Prato 16 km, Lucca 40 km”. Così una scritta apparsa di recente in prossimità dell’ospedale San Jacopo per protestare contro il taglio deldiortopedica notturna all’ospedale pistoiese. Come anticipato da ‘La Nazione’ lo scorso marzo il nosocomio cittadino si era attivato per tagliare ildi ortopedia notturna a partire dal 1° aprile, organizzando turni di reperibilità per le. Adesso, dopo un “mese di prova”, il taglio delè stato confermato in via definitiva.I noveinal San Jacopo non saranno più presenti al pronto soccorso notturno, bensì risulteranno reperibili per leindifferibili, ad esempio incidenti stradali con gravi traumi, lussazioni, fratture esposte. Lerestano dunque garantite, tramite la reperibilità degliorganizzata con turni prestabiliti.

