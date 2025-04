La diplomazia Meloni | L’Italia ora può ambire a un ruolo

Meloni ha fatto da padrona di casa davanti a un parterre costituito dai potenti del mondo. Ma l'assenza della premier nello scatto di Macron e Starmer insieme con Zelensky e Trump, e la foto con il presidente ucraino scattata solo successivamente, ha indotto molti osservatori politici a ritenere che proprio la presidente del Consiglio volata negli Usa per fare da pontiera tra le due sponde dell'Oceano, sia stata poi marginalizzata. In ogni caso, Meloni è riuscita a evitare (o comunque a rimandare) i bilaterali che attendono L'Italia su dazi e politica estera. Professore Pombeni, di fronte a tale scenario la diplomazia italiana, secondo lei, ha tenuto il passo?"La diplomazia italiana ha tenuto soprattutto perché è riuscita a mantenere un ottimo senso della misura: non ha né voluto strafare, né si è fatta condizionare da un complesso di inferiorità che non avrebbe avuto senso.

