Lotta sindacale e procura Operai stranieri e cinesi Denunciare non è più tabù

stranieri, soprattutto pakistani, che piano piano hanno alzato la testa da un sistema di sfruttamento e di lavoro a nero di datori cinesi, reso possibile dalla situazione di necessità e, spesso, di clandestinità degli stessi Operai. Una battaglia combattuta a furia di picchetti, scioperi, spesso rischiosi.Come ha avuto modo di dichiarare il procuratore Luca Tescaroli in una intervista al Quotidiano Nazionale a fronte di un’esclation di violenza legata non solo alla ’guerra della grucce’ (estorsioni tentati omicidi, incendi, danneggiamenti a strutture imprenditoriali), sono stati 53 i lavoratori che sono usciti dall’ombra e hanno denunciato una condizione lavorativa fuori legge, incurante dei diritti. Lanazione.it - Lotta sindacale e procura. Operai stranieri e cinesi. Denunciare non è più tabù Leggi su Lanazione.it "Il clima è cambiato, è molto diverso rispetto a prima. Il negazionismo da parte sia della città che dei lavoratori sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo è diminuito, c’è una maggiore presa di coscienza e consapevolezza. C’è meno paura tra i lavoratori che si sentono più tutelati". Ne è convinto Luca Toscano, esponente del sindacato Sudd Cobas, da anni al fianco dei lavoratori principalmente, soprattutto pakistani, che piano piano hanno alzato la testa da un sistema di sfruttamento e di lavoro a nero di datori, reso possibile dalla situazione di necessità e, spesso, di clandestinità degli stessi. Una battaglia combattuta a furia di picchetti, scioperi, spesso rischiosi.Come ha avuto modo di dichiarare iltore Luca Tescaroli in una intervista al Quotidiano Nazionale a fronte di un’esclation di violenza legata non solo alla ’guerra della grucce’ (estorsioni tentati omicidi, incendi, danneggiamenti a strutture imprenditoriali), sono stati 53 i lavoratori che sono usciti dall’ombra e hanno denunciato una condizione lavorativa fuori legge, incurante dei diritti.

Cosa riportano altre fonti

Con la fine del Pnrr l’edilizia è una bomba sociale: "Ma la lotta sindacale continua a pagare..." - Settore diverso, stessi problemi. È un presente a tinte fosche quello che appare dalle testimonianze di lavoratori e delegati sindacali di Milano e hinterland. Per quanto riguarda l’edilizia, il futuro appare ancora più nero. "Si parla tanto di Intelligenza Artificiale, che andrà a erodere posti. Per il nostro settore può solo coadiuvare un lavoro che è fatto ancora dalle braccia e schiene di dipendenti che sono gli ultimi e i più fragili – spiega Andrea Perego –. 🔗ilgiorno.it

L’Arcivescovo Accrocca tra i 65 operai in lotta della Hanon auspica il subentro di una nuova proprietà. - Tempo di lettura: 2 minutiL’Arcivescovo di Benevento Mons. Felice Accrocca ha portato la sua solidarietà ai lavoratori della Hanon System recandosi al presidio di questo pomeriggio di contrada Olivola dei lavoratori dell’Azienda coreana che lottano per il proprio posto di lavoro. La situazione è delicata: i 65 lavoratori hanno dovuto assistere nei giorni scorsi alla conferma da parte della proprietà della volontà di chiudere il sito di contrada Olivola. 🔗anteprima24.it

Gli operai cinesi ora collaborano. Sfruttati dal titolare ai domiciliari. La procura sequestra la stamperia - Nemmeno l’arresto li aveva fermati. Avevano continuato a svolgere la loro attività imprenditoriale sfruttando i lavoratori. I due imprenditori cinesi, che erano finiti ai domiciliari all’inizio del mese per aver assunto connazionali privi del permesso di soggiorno (misura cautelare confermata dal Tribunale del Riesame), avevano in queste settimane continuato a macinare lavoro nell’illegalità. Per questo la Procura di Prato ha disposto nei confronti degli indagati un sequestro preventivo in via d’urgenza delle quote sociali della loro impresa Arte Stampa srl, con sede legale a Prato, che ... 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Lotta sindacale e procura. Operai stranieri e cinesi. Denunciare non è più tabù; 3000 indagati: la lotta è un delitto; 'Shame in Italy': la lotta dei lavoratori Montblanc arriva a Ginevra / FOTO; Per la Procura di Piacenza i lavoratori in lotta sono un’associazione a delinquere. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lotta sindacale e procura. Operai stranieri e cinesi. Denunciare non è più tabù - L’appello del procuratore Tescaroli ha riscosso la collaborazione di oltre 50 lavoratori. Un risultato che va di pari passo con l’impegno del Sudd Cobas, oggi pronto a scalfire la barriera linguistica ... 🔗lanazione.it

Navico, uno schiaffo agli operai: «Ora lotta contro i licenziamenti» - Per questo sarò vicino fino in fondo alla lotta dei lavoratori. Nel frattempo, continuerò a battermi per una risposta celere del governo alla mia interrogazione parlamentare. Il fatto che non ci ... 🔗msn.com