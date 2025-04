Parla il sottosegretario | Sollicciano va risarcito Ecco i fondi per i lavori

Sollicciano. Freddo e umido d’inverno, un forno d’estate. Riscaldamento fatiscente, acqua corrente che arriva a singhiozzo e quasi mai calda. Infiltrazioni che creano pozze che restano per settimane. Cimici che infestano le celle. Sovraffollamento. Secondo i dati di Antigone, a Sollicciano sono presenti (al 31 marzo scorso) 530 detenuti, a fronte di una capienza di 497; 339 gli stranieri, 63 le donne.Queste le informazioni che arrivano dagli ultimi sopralluoghi fatti all’interno del penitenziario fiorentino. Ormai da mesi, il mondo giudiziario e quello della politica s’interrogano sulle soluzioni per una struttura invivibile per la popolazione detenuta e anche per gli agenti della polizia penitenziaria che ci lavorano. Lanazione.it - Parla il sottosegretario: “Sollicciano va risarcito. Ecco i fondi per i lavori” Leggi su Lanazione.it Firenze, 28 aprile 2025 – Intervenire pesantemente per una ristrutturazione o addirittura demolirlo e ricostruirlo. Qualunque sia, urge una soluzione per le condizioni del carcere di. Freddo e umido d’inverno, un forno d’estate. Riscaldamento fatiscente, acqua corrente che arriva a singhiozzo e quasi mai calda. Infiltrazioni che creano pozze che restano per settimane. Cimici che infestano le celle. Sovraffollamento. Secondo i dati di Antigone, asono presenti (al 31 marzo scorso) 530 detenuti, a fronte di una capienza di 497; 339 gli stranieri, 63 le donne.Queste le informazioni che arrivano dagli ultimi sopralluoghi fatti all’interno del penitenziario fiorentino. Ormai da mesi, il mondo giudiziario e quello della politica s’interrogano sulle soluzioni per una struttura invivibile per la popolazione detenuta e anche per gli agenti della polizia penitenziaria che ci lavorano.

