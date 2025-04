Lanazione.it - “Il giorno di Leonardo“ è geniale. Tanti eventi e pieno di pubblico

Il suono del campano al castello dei Conti Guidi ha dato il via al rito delle celebrazioni. Il borgo di Vinci si è vestito a festa, ieri, per omaggiare il suo cittadino più famoso. "Il Primo Volo –di2025" ha chiamato a raccoltassimi appassionati di arte, di scienza e di. sogno. Unsenza tempo per festeggiareda Vinci con una manifestazione che ha attraversato le sue visioni e il suo eterno desiderio di volare. È stato un viaggio tra arte, ingegneria e immaginazione, cultura e street art in più di 30 iniziative. Dal mercatino creativo al lancio della corona di alloro alla Casa Natale di Anchiano, dai quadri viventi agli sketch teatrali dal vivo con protagonisti i dipinti di, è stato un susseguirsi di attività per tutti. Oltre alle sessioni di pittura en plein air, l’esposizione di aeromodelli e deltaplani (novità di questa edizione) e la classica infiorata leonardiana in piazza Conti Guidi.