Malamovida Spaccio e alcol protagonisti

Spaccio.Anche stavolta qualcuno ha documentato via social ciò che è rimasto di un sabato notte con tracce organiche di ogni genere e come detto le cartine che contenevano cocaina e altre sostanze stupefacenti per una notte da sballo. I residenti e i commercianti nelle scorse settimane avevano chiesto una maggiore presenza delle forze dell’ordine in zona movida, anche a seguito di un paio di risse che erano scoppiate in pieno centro. Lanazione.it - Malamovida Spaccio e alcol protagonisti Leggi su Lanazione.it Movida sempre più fuori controllo, e come ogni fine settimana si ripropone il problema di vomito, escrementi e resti nelle vie centrali del litorale. Non solo, stavolta i residenti lamentano anche la presenza di numerose cartine gettate a terra dopo che i ragazzi hanno consumato la droga. E come sempre gli abitanti puntano il dito contro la galleria di via Rinchiosa, dove secondo i bene informati ci sarebbe una centrale dello.Anche stavolta qualcuno ha documentato via social ciò che è rimasto di un sabato notte con tracce organiche di ogni genere e come detto le cartine che contenevano cocaina e altre sostanze stupefacenti per una notte da sballo. I residenti e i commercianti nelle scorse settimane avevano chiesto una maggiore presenza delle forze dell’ordine in zona movida, anche a seguito di un paio di risse che erano scoppiate in pieno centro.

