Tutti pazzi per il lago d’Iseo | nel 2024 superata quota un milione di turisti

turistica del Sebino. Negli alberghi e nelle case vacanze non è possibile trovare un posto letto e per entrare nei ristoranti, se non si è prenotato, si fanno lunghe file. Molto bene anche nel resto delle località affacciate sul lago d’Iseo, bresciano e bergamasco. Quasi impossibile a Sulzano trovare un posteggio, a pagamento o libero. I dati vanno a confermare l’incredibile successo segnato lo scorso anno, i cui numeri sono stati presentati da Visit Lake Iseo, l’associazione dei Comuni lacustri presieduta dal sindaco di Iseo Riccardo Venchiarutti."Il 2024 è un anno che entrerà nella storia del turismo sebino: per la prima volta infatti il lago d’Iseo ha superato il milione di presenze. I dati diffusi dall’Osservatorio di Regione Lombardia e che riguardano i 23 comuni (della sponda bresciana e bergamasca) facenti parte di Visit Lake Iseo registrano per l’anno passato 1 milione e 18mila presenze con un aumento rispetto al 2023, che pure era stato un anno record, di quasi 60mila presenze pari al 6,17%”, dice Venchiarutti. Ilgiorno.it - Tutti pazzi per il lago d’Iseo: nel 2024 superata quota un milione di turisti Leggi su Ilgiorno.it Iseo (Brescia) – Iseo e le sue frazioni Clusane, Pilzone e Cremignane si confermano la capitaleca del Sebino. Negli alberghi e nelle case vacanze non è possibile trovare un posto letto e per entrare nei ristoranti, se non si è prenotato, si fanno lunghe file. Molto bene anche nel resto delle località affacciate sul, bresciano e bergamasco. Quasi impossibile a Sulzano trovare un posteggio, a pagamento o libero. I dati vanno a confermare l’incredibile successo segnato lo scorso anno, i cui numeri sono stati presentati da Visit Lake Iseo, l’associazione dei Comuni lacustri presieduta dal sindaco di Iseo Riccardo Venchiarutti."Ilè un anno che entrerà nella storia del turismo sebino: per la prima volta infatti ilha superato ildi presenze. I dati diffusi dall’Osservatorio di Regione Lombardia e che riguardano i 23 comuni (della sponda bresciana e bergamasca) facenti parte di Visit Lake Iseo registrano per l’anno passato 1e 18mila presenze con un aumento rispetto al 2023, che pure era stato un anno record, di quasi 60mila presenze pari al 6,17%”, dice Venchiarutti.

Se ne parla anche su altri siti

Tutti pazzi per le immagini dello Studio Ghibli, ma in Giappone si ha timore di dissacrare l’arte di Miyazaki - A una settimana dalla “Ghiblizzazione” del pianeta, si sprecano i commenti ormai polarizzati su – favorevoli e contrari – con alcuni che tentano di formulare tesi a metà strada. I più letti e ascoltati media del mondo hanno parlato e scritto dello strumento di generazione d’immagini stile Studio Ghibli, offerto da OpenAi ChatGPT e di tutto ciò che ne è derivato. Una marea di foto ritoccate messe in rete da milioni di persone: foto di famiglia di cittadini e cittadine comuni, immagini di uomini e donne della politica mondiale – perfino l’account ufficiale della Casa Bianca lo ha utilizzato ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Arriva la Coppa Davis. Tutti pazzi per il tennis - La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i due massimi trofei del tennis maschile e femminile conquistati dall’Italia nel 2024, hanno fatto tappa, ieri, al circolo tennis La Limonaia con vere e proprie file di appassionati che si sono presentati per vedere dal vivo le due mitiche ‘insalatiere’. Si tratta della prima tappa, in Toscana, in cui le due coppe sono esposte insieme: poi il Trophy Tour 2025 promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel proseguirà a livello regionale con il Ct Siena, il Tc Pistoia e il Ct Giotto Arezzo. 🔗lanazione.it

Cosa direbbe oggi Guglielmo Marconi dell' evoluzione della Radio. Il primo mezzo di comunicazione di massa nel Villaggio Globale. Tutti pazzi per la radio. A MediaTelling al Teatro Strelher si é riunito il Gotha della comunicazione. - Il 15 marzo del 1896 così Guglielmo Marconi presentò la richiesta per brevettare il primo prototipo della radio, anticipando di qualche settimana la prima trasmissione radio di Popov. La corsa all'invenzione del secolo era stata vinta da Marconi (anche se in Russia tutt'ora non sono molto convinti). 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Una settimana da dio. E sul lago sono tutti pazzi per Paz; Tutti pazzi per la casa in Italia: boom di acquisti di americani e inglesi (e c’entra la flat tax per i ricchi); Tutti pazzi per la casa in Italia: boom di acquisti di americani e inglesi (e perché c'entra la flat tax per i ricchi); Lago di Como, tutti pazzi per Villa Carlotta: ecco le due Tv austriache con il giornalista Top dei giardini. 🔗Ne parlano su altre fonti