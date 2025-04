Droga nelle maniche Arrestato spacciatore

Droga nei risvolti della giacca, ben appoggiata nei sedili posteriori dell'automobile. Ma l'esperienza del maresciallo del nucleo radiomobile dei carabinieri di Sarzana lo ha portato a controllare attentamente oltre che l'interno del veicolo anche l'indumento. Dal quale sono spuntate dodici dosi confezionate con il cellophane e termosaldate di cocaina pronte per lo spaccio ben nascoste all'interno del risvolto delle maniche e così è scattato l'arresto. Nel vano porta oggetti della portiera lato guidatore invece erano nascosti elementi per il confezionamento dello stupefacente: forbici e ritagli di cellophane. L'uomo era stato notato l'altra sera a Arcola per una sua manovra sospetta. Alla vista dell'auto dei carabinieri infatti aveva tentato di nascondersi dientro a un camion in sosta nel parcheggio.

