Giornalisti italiani espulsi dal Marocco | tentavano di entrare a Laayoune

Giornalisti italiani sarebbero stati espulsi ieri sera dalle autorità marocchine con l'accusa di aver cercato di entrare illegalmente nella città di Laayoune (El Aaiun). Lo rivela il quotidiano marocchino online Hespress.Matteo Garavoglia, 34 anni, giornalista freelance originario di Biella e collaboratore del 'Manifesto', e il fotografo Giovanni Colmoni, avrebbero tentato di entrare nella città marocchina meridionale al confine con la regione contesa del Sahara Occidentale "senza l'autorizzazione richiesta dalla polizia".I due erano a bordo di un'auto privata e, secondo quanto riporta il quotidiano marocchino, sarebbero stati fermati dagli agenti che hanno interpretato il tentativo di ingresso come un "atto provocatorio, in violazione delle leggi del Paese che regolano gli ingressi dei visitatori stranieri". Quotidiano.net - Giornalisti italiani espulsi dal Marocco: tentavano di entrare a Laayoune Leggi su Quotidiano.net Duesarebbero statiieri sera dalle autorità marocchine con l'accusa di aver cercato diillegalmente nella città di(El Aaiun). Lo rivela il quotidiano marocchino online Hespress.Matteo Garavoglia, 34 anni, giornalista freelance originario di Biella e collaboratore del 'Manifesto', e il fotografo Giovanni Colmoni, avrebbero tentato dinella città marocchina meridionale al confine con la regione contesa del Sahara Occidentale "senza l'autorizzazione richiesta dalla polizia".I due erano a bordo di un'auto privata e, secondo quanto riporta il quotidiano marocchino, sarebbero stati fermati dagli agenti che hanno interpretato il tentativo di ingresso come un "atto provocatorio, in violazione delle leggi del Paese che regolano gli ingressi dei visitatori stranieri".

