Colpito dagli spari del padre Primo intervento andato bene | Ma forse ne serviranno altri

benedetto Ceraulo. E’ ricoverato per le ferite al volto causate dai proiettili sparati da suo padre per un alterco scatenato da un graffio sulla carrozzeria della macchina: "Fisicamente mi sento abbastanza bene, ho subito un intervento per la ricostruzione di una piccola parte del viso ed è andato tutto bene, purtroppo non è stato lo stesso per la rimozione del corpo estraneo che è ancora lì in un punto particolare". "I dottori stanno valutando se riprovare con altre operazioni, che mi spaventano (non ve lo nascondo), o lasciarlo li con i relativi rischi di infezione o spostamento comunque presenti", aggiunge il 37enne, figlio del sicario che nel marzo del 1995 uccise Maurizio Gucci a Milano. "Su questa terra ho ancora una responsabilità nei confronti di Arturino che mi manca tantissimo, anche se è in ottime mani – prosegue l’uomo –. Lanazione.it - Colpito dagli spari del padre. Primo intervento andato bene: "Ma forse ne serviranno altri" Leggi su Lanazione.it Scrive ancora sui social dal letto dell’ospedale Gaetano Ceraulo, figlio didetto Ceraulo. E’ ricoverato per le ferite al volto causate dai proiettili sparati da suoper un alterco scatenato da un graffio sulla carrozzeria della macchina: "Fisicamente mi sento abbastanza, ho subito unper la ricostruzione di una piccola parte del viso ed ètutto, purtroppo non è stato lo stesso per la rimozione del corpo estraneo che è ancora lì in un punto particolare". "I dottori stanno valutando se riprovare con altre operazioni, che mi spaventano (non ve lo nascondo), o lasciarlo li con i relativi rischi di infezione o spostamento comunque presenti", aggiunge il 37enne, figlio del sicario che nel marzo del 1995 uccise Maurizio Gucci a Milano. "Su questa terra ho ancora una responsabilità nei confronti di Arturino che mi manca tantissimo, anche se è in ottime mani – prosegue l’uomo –.

Approfondimenti da altre fonti

Vladimir Topjana ucciso a Fontanafredda per un terreno: la lite, poi gli spari. Arrestati padre e figlio - Vladimir Topjana, il 43enne morto domenica sera a Fontanafredda (Pordenone) dopo essere stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco nei pressi di un bar in via Buonarroti, sarebbe stato ucciso per un terreno conteso in Albania. Per l'omicidio arrestati il connazionale Roger Shota e il padre, Pren Shota.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Spari a Fuorigrotta: ragazzo di 20 anni colpito all'addome - Erano all'incirca le 20.30 quando alla Polizia è arrivata la segnalazione di spari nel quartiere Fuorigrotta, a via Cumana. A terra, ferito, un uomo colpito all'addome. Il ferito, 20 anni, è stato trasportato all’ospedale del San Paolo dove i sanitari lo hanno subito portato in camera... 🔗napolitoday.it

Roma, morto il ladro colpito dagli spari del vigilante. Contro il rapinatore 10 colpi, uno lo ha raggiunto alla testa - È morto il rapinatore centrato da un colpo di pistola alla testa esploso ieri sera da una guardia giurata a Roma. L'uomo, un cittadino romeno di 24 anni, era stato soccorso in gravissime... 🔗ilmessaggero.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Colpito dagli spari del padre. Primo intervento andato bene: Ma forse ne serviranno altri; Colpito dagli spari del padre, lo straziante sfogo di Gaetano Ceraulo: «Ti perdono, ma non per quello che hai inflitto a te stesso; Due spari dopo la lite: ucciso a Fontanafredda un 43enne. Fermati padre e figlio; Sparatoria a Napoli, a scatenarla un gettone per le giostre regalato a un bimbo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Colpito dagli spari del padre. Primo intervento andato bene: "Ma forse ne serviranno altri" - Ancora un post di Gaetano Ceraulo: "Il corpo estraneo però non è stato ancora tolto". Il padre Benedetto, che nel 1995 ha ucciso Maurizio Gucci, resta piantonato in ospedale . 🔗lanazione.it

Santa Maria a Monte, ferito dagli spari del padre suicida «Ti perdono, ma non per quello che hai inflitto a te stesso» - Benedetto, padre di Gaetano Cerauolo e già killer di Maurizio Gucci, aveva sparato al figlio per aver graffiato l'auto. Poi lo sfogo di Gaetano sui social ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it