La Bakery è salva | manda Fidenza al tappeto

Bakery Piacenza, che in quaranta minuti si gioca la possibilità di centrare la salvezza diretta nel derby della via Emilia contro la Fulgor Fidenza. Capitan Perin indica subito la strada: suoi i primi sette punti. Ilpiacenza.it - La Bakery è salva: manda Fidenza al tappeto Leggi su Ilpiacenza.it Trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie B Nazionale per laPiacenza, che in quaranta minuti si gioca la possibilità di centrare la salvezza diretta nel derby della via Emilia contro la Fulgor. Capitan Perin indica subito la strada: suoi i primi sette punti.

