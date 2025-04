Trump e i primi 100 giorni di mandato | popolarità in calo per il tycoon

giorni dall’inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in calo. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l’indice di gradimento complessivo del presidente americano sia sceso rispetto a due mesi fa: solo il 39% degli americani adulti approva il modo in cui Trump sta gestendo il suo mandato, rispetto al 55% che disapprova (di cui il 44% fortemente). A febbraio, questi dati erano positivi per il 45% e negativi per il 53%. Nessun presidente in tempi moderni si è mosso più rapidamente di Trump nel rimodellare in così ampia parte il governo e alcune istituzioni esterne, iniziative che hanno causato notevoli disagi a individui, istituzioni e mercati finanziari e hanno prodotto una raffica di azioni legali da parte degli oppositori, che Trump sta contestando. Leggi su Ildenaro.it (Adnkronos) – A quasi 100dall’inizio del suo, che cadono martedì, Donaldsta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l’indice di gradimento complessivo del presidente americano sia sceso rispetto a due mesi fa: solo il 39% degli americani adulti approva il modo in cuista gestendo il suo, rispetto al 55% che disapprova (di cui il 44% fortemente). A febbraio, questi dati erano positivi per il 45% e negativi per il 53%. Nessun presidente in tempi moderni si è mosso più rapidamente dinel rimodellare in così ampia parte il governo e alcune istituzioni esterne, iniziative che hanno causato notevoli disagi a individui, istituzioni e mercati finanziari e hanno prodotto una raffica di azioni legali da parte degli oppositori, chesta contestando.

Su altri siti se ne discute

Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon - (Adnkronos) – A quasi 100 giorni dall'inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in calo. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l'indice di gradimento complessivo del presidente […] L'articolo Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon - (Adnkronos) – A quasi 100 giorni dall'inizio del suo mandato, che cadono martedì, Donald Trump sta affrontando una crescente opposizione al suo programma, e si trova a dover fare i conti con un indice di gradimento in calo. Lo rivela un sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos da cui emerge come l'indice di gradimento complessivo del presidente […] 🔗periodicodaily.com

Dazi, guerre e fronte interno: i primi 100 giorni della presidenza Trump - Da quando è tornato alla Casa Bianca, il tycoon ha dato il via a una politica estera aggressiva, scatenando una guerra commerciale e puntando sulla risoluzione del conflitto in Ucraina 🔗ilgiornale.it

Se ne parla anche su altri siti

Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon; I primi 100 giorni di Trump, già lavora a 'nuovi siluri'; Trump, gradimento già a picco dopo i primi 100 giorni: è il più basso negli Usa «almeno dai tempi di Eisenhower»; Trump dà i numeri sui primi cento giorni alla Casa Bianca: dal Messico sono entrate solo tre persone. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon - Dall'immigrazione ai dazi, ecco la reazione degli americani alle sue prime scelte politiche ... 🔗msn.com

Maga(ri) basta. Dopo i primi 100 giorni Trump II è il presidente meno amato della Storia Usa - Per un sondaggio Washington Post, Abc, Ipsos appena il 39% degli americani lo approva (Biden era al 52%). America First rischia di diventare America Alone. 🔗huffingtonpost.it

Trump i primi 100 giorni alla Casa Bianca: la guerra dei dazi, il nodo Groenlandia, lo scontro con Zelensky (e il disgelo). «Nuovi siluri in arrivo» - Donald Trump festeggerà martedì i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca mentre per i successivi 100 giorni punta a concentrarsi ... 🔗msn.com