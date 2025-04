Trump ' penso che Zelensky sia pronto a cedere la Crimea'

penso di sì". Donald Trump ha risposto così a chi gli chiedeva se a suo avviso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sia disposto a cedere la Crimea nell'ambito di un accordo per la fine della guerra. "La Crimea è stata ceduta anni fa, senza un colpo di arma da fuoco sparato. Chiedete a Obama", ha messo in evidenza Trump. Quotidiano.net - Trump, 'penso che Zelensky sia pronto a cedere la Crimea' Leggi su Quotidiano.net di sì". Donaldha risposto così a chi gli chiedeva se a suo avviso il presidente ucraino Volodymyrsia disposto alanell'ambito di un accordo per la fine della guerra. "Laè stata ceduta anni fa, senza un colpo di arma da fuoco sparato. Chiedete a Obama", ha messo in evidenza

Ucraina, Trump su Zelensky: "Non penso sia grato agli USA, e? stato come togliere le caramelle ad un bambino, ha preso tanti soldi da Biden" - VIDEO - Il tycoon a Fox News: "Ha preso tanti soldi dall'amministrazione Biden" Il presidente USA Donald Trump ha partecipato ad un'intervista di Fox News durante la quale ha criticato nuovamente Volodymyr Zelensky. "Non penso che Zelensky sia grato agli Stati Uniti", ha detto il tycoon rispondendo a

Trump: "Penso che Ucraina e Russia siano pronte a fare un accordo". Ma è strage di bambini nella città di Zelensky - L'Ucraina piange la morte di 18 persone, tra cui nove bambini, in seguito all'attacco missilistico russo di ieri a Kryvyi Rig, la città natale del presidente Volodymyr Zelensky . L'attacco, uno dei più letali delle ultime settimane, ha colpito una zona residenziale della città industriale, nei pressi di un parco giochi per bambini. Le foto diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano i...

Trump dopo lo scontro con Zelensky: "Penso che lui abbia esagerato, non vuole il cessate il fuoco in Ucraina" - VIDEO - Questo il commento a caldo, dirigendosi all'elicottero per lasciare la Casa Bianca diretto in Florida Donald Trump ha affermato che il leader ucraino in visita a Washington Volodymyr Zelensky "ha esagerato". Questo il commento a caldo, dirigendosi all'elicottero per lasciare la Casa Bianca di

