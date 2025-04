£ 40 milioni di accordo di difensore su cui si sta lavorando

Leggi su Justcalcio.com Breaking:Il Newcastle esaminerà numerosi grandi acquisti quest’estate per portarsi al livello successivo nel loro progetto e una posizione che stanno pianificando di affrontare è la difesa centrale. Fabian Schar e Dan Burn sono entrambi invecchiati, mentre Sven Botman ha lottato con lesioni e per questo è una priorità per i vincitori della Coppa Carabao offrire un’altra opzione per Eddie Howe.Diversi giocatori sono stati collegati a Newcastle negli ultimi mesi. Si dice che siano uno dei club appassionati del decano Huijsen di Bournemouth, mentre Marc Guehi rimane un bersaglio dopo il loro fallimento della scorsa estate. Ma in questa fase, è una star del Bayern Monaco che sta diventando il loro obiettivo principale.Kim-Min Jae è stato confermato come un obiettivo di Newcastle all’inizio di questa settimana, e ora ci sono stati ulteriori sviluppi sulla questione.

Accordo alla Honda Italia di Atessa: 320 assunzioni, premio di risultato per tutti i lavoratori e 40 milioni di investimenti - È stato siglato oggi, 7 aprile, il nuovo contratto integrativo Honda che comporta, per lo stabilimento di Atessa, 320 assunzioni, doppia turnazione e un investimento da parte della casa madre di 40 milioni di euro per una sensibile crescita produttiva per i prossimi anni. L’accordo si è... 🔗chietitoday.it

Niente Milan o Juve: il colpo Lucca si chiude per 40 milioni - L’oggetto del desiderio per il calciomercato in merito al ruolo da punta centrale nel 2025/2026 in Serie A, porta a Lorenzo Lucca. Il bomber dell’Udinese è dietro soltanto a Retegui e Kean nelle scelte di Luciano Spalletti che, in vista del Mondiale 2026 e per la Nazionale può contare su affidabili centravanti che stanno ben figurando in Serie A tant’è che, nella stagione che anticiperà il Mondiale e nel quale si spera possa finalmente esserci l’Italia dopo dodici anni dall’ultima volta, potrebbe vedersi Lorenzo Lucca in una big d’Italia o d’Europa come nuovo attaccante titolare. 🔗rompipallone.it

Calciomercato Juve, prezzo già fissato: 40 milioni per l’addio in estate di quel bianconero. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, prezzo fissato: 40 milioni per l’addio. L’indiscrezioni e tutti gli aggiornamenti in casa bianconera L’avventura in bianconero di Douglas Luiz potrebbe essere già al capolinea. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, infatti, il calciomercato Juve sarebbe disposto a privarsi subito dell’ex Aston Villa. Per la sua cessione a giugno serviranno circa 40 milioni di euro, al termine di una stagione ben al di sotto le aspettative dopo il suo arrivo a Torino nel maxi affare con l’Aston Villa. 🔗juventusnews24.com

I 49ers considerano un sorprendente passaggio da Brock Purdy ad Aaron Rodgers per un accordo da 40 milioni di dollari con un tocco di nostalgia.; I Bears rompono il salvadanaio con un'estensione da 40 milioni di dollari per Kyler Gordon, dimostrando di essere pronti a liberarsi della reputazione di squadra economica.; Ita Airways, il presidente Turicchi: «È sana, siamo pronti alle nozze con Lufthansa»; Caffitaly System, in arrivo 40 mln dai soci, Alpha Group e CNP-Compagnie Nationale à Portefeuill, le banche alleggeriscono il debito. 🔗Cosa riportano altre fonti