Lupi e caprioli investiti nel Lodigiano Se la fauna selvatica diventa un pericolo anche per gli automobilisti

Lodigiano, in due giorni, casi in aumento. Paura, nella notte tra sabato e ieri, per un capriolo probabilmente investito da un’auto. L’animale non è stato soccorso dall’investitore, ma segnalato da passanti, alle forze dell’ordine, mentre si trovava a bordo strada, in difficoltà. Si trovava a Graffignana, alle 3.10 di notte, a lato della provinciale 19. Si sono presto attivati i vigili del fuoco, arrivati con una autopompa dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, e il veterinario dell’Agenzia di tutela della salute. Fortunatamente, dopo una prima visita, l’animale si è ripreso, stava bene ed è stato liberato nelle campagne circostanti. È invece andata peggio al lupo travolto da un’auto alle 19.25 del 25 aprile, a Lodi, nel quartiere San Grato, sulla via Emilia, all’altezza della ditta Varom. Ilgiorno.it - Lupi e caprioli investiti nel Lodigiano. Se la fauna selvatica diventa un pericolo (anche) per gli automobilisti Leggi su Ilgiorno.it Lodi – Due investimenti di animali selvatici, nel, in due giorni, casi in aumento. Paura, nella notte tra sabato e ieri, per un capriolo probabilmente investito da un’auto. L’animale non è stato soccorso dall’investitore, ma segnalato da passanti, alle forze dell’ordine, mentre si trovava a bordo strada, in difficoltà. Si trovava a Graffignana, alle 3.10 di notte, a lato della provinciale 19. Si sono presto attivati i vigili del fuoco, arrivati con una autopompa dal distaccamento volontario di Sant’Angelo, e il veterinario dell’Agenzia di tutela della salute. Fortunatamente, dopo una prima visita, l’animale si è ripreso, stava bene ed è stato liberato nelle campagne circostanti. È invece andata peggio al lupo travolto da un’auto alle 19.25 del 25 aprile, a Lodi, nel quartiere San Grato, sulla via Emilia, all’altezza della ditta Varom.

