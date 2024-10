Santone di Miggiano Kadir Bouasrya aggredisce giornaliste, minacce choc: "Ucciderò chi mi perseguita" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Santone Kadir Bouasrya di Miggiano ha aggredito due giornaliste che tentavano di convincerlo a far visitare i suoi adepti da un medico Notizie.virgilio.it - Santone di Miggiano Kadir Bouasrya aggredisce giornaliste, minacce choc: "Ucciderò chi mi perseguita" Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildiha aggredito dueche tentavano di convincerlo a far visitare i suoi adepti da un medico

