Ryanair è allarme per le continue avarie Il presidente dell’Enac | Non possiamo controllare gli aerei

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Adesso èper leche hanno riguardato alcuni volinel nostro Paese. Negli ultimi giorni, nei cieli italiani si è verificata una serie di problemi che hanno coinvolto i velivoli della compagnia low cost. Dal 1° al 10 ottobre, ben tre episodi si sono verificati in Italia e un quarto guasto ha riguardato un volodiretto nel nostro Paese, partito dalla Germania. La situazione appare critica, ma l’Enac – l’autorità italiana per la sicurezza aerea – si trova con le mani legate, impossibilitata a salire a bordo dei velivoli per effettuare controlli approfonditi. A spiegare la situazione con un’intervista a Repubblica è stato Pierluigi Di Palma,, che ha denunciato il paradosso delle regole europee che impediscono all’autorità italiana di intervenire sugli aeromobili registrati all’estero, come quelli targati Malta o Dublino.