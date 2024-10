Lanazione.it - Rifare l’esame di maturità dopo 44 anni: “E’ andata bene, ho preso 7”. La mamma fa meglio: 9!

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 – C’è chi aveva paura di un’insufficienza e invece se l’è cavata. E chi ha portato a casa un inaspettato 9 e mezzo. Festa grande al liceo classico Galileo a Firenze, dove sono stati premiati i Rimaturandi, gli ex studenti che a maggio sono tornati sui banchi e hanno affrontato, come quando erano giovani. Un’occasione per ritrovarsi e per riassaporare la gioia di sedersi tra i banchi di uno dei licei classici più antichi d’Italia. Erano 207:132 donne e 75 uomini. Da Maria Pia, 86enne che aveva fattonel 1956, a Davide D’Amico che si è diplomato durante il Covid e, dunque, ha svolto lasolo oralmente. Anima dell’evento, l’associazione Amici del Galileo, la dirigente Liliana Gilli e i ‘galileini’ di oggi, in un emozionante incontro tra generazioni diverse. Tra di loro anchee figlio.