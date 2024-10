Precari docenti e ATA, l’Europa risponde alla Flc Cgil: “Confermata la procedura di infrazione”. SPECIALE con Fracassi. LIVE Venerdì 11 ottobre alle 14:30 (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Commissione Europea ha risposto alla lettera inviata dalla Flc Cgil lo scorso 13 settembre, in cui il sindacato chiedeva interventi sui target assunzionali del PNRR, sull'abuso del lavoro Precario e sulla condizione degli idonei dei concorsi 2020 e 2023. L'articolo Precari docenti e ATA, l’Europa risponde alla Flc Cgil: “Confermata la procedura di infrazione”. SPECIALE con Fracassi. LIVE Venerdì 11 ottobre alle 14:30 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Commissione Europea ha rispostolettera inviata dFlclo scorso 13 settembre, in cui il sindacato chiedeva interventi sui target assunzionali del PNRR, sull'abuso del lavoroo e sulla condizione degli idonei dei concorsi 2020 e 2023. L'articoloe ATA,Flc: “ladi”.con1114:30 .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Precari docenti e ATA - l’Europa risponde alla Flc Cgil : “Confermata la procedura di infrazione - le soluzioni per il reclutamento sono in capo agli stati membri” - L'articolo Precari docenti e ATA, l’Europa risponde alla Flc Cgil: “Confermata la procedura di infrazione, le soluzioni per il reclutamento sono in capo agli stati membri” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . La Commissione Europea ha risposto alla lettera inviata dalla Flc Cgil lo scorso 13 settembre, in cui il sindacato chiedeva interventi sui target assunzionali del PNRR, ... (Orizzontescuola.it)

“Basta precarietà”. Cgil e Uil in piazza contro il ddl Lavoro : la sparata di Landini - A chi rispondono?”. Non di questa liberalizzazione delle forme di lavoro. Questi provvedimenti non li ha chiesti né il sindacato né i lavoratori. Sindacati in piazza a Roma davanti al Pantheon per protestare contro il “Collegato Lavoro”, il disegno di legge che riforma la materia introducendo forme più flessibili di assunzione. (Liberoquotidiano.it)

Ddl Lavoro - Cgil e Uil in piazza a Roma. Landini : “Basta precarietà” - Questi provvedimenti non li ha chiesti né il sindacato né i lavoratori. Sindacati in piazza a Roma davanti al Pantheon per protestare contro il “Collegato Lavoro”, il disegno di legge che riforma la materia introducendo forme più flessibili di assunzione. A chi rispondono?”. Non di questa liberalizzazione della forme di lavoro. (Lapresse.it)