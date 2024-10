Ilgiorno.it - Porto di Mare, arrivate 29 proposte. Spunta anche una discesa per lo sci

(Di venerdì 11 ottobre 2024)diriparte da 29. Come il numero delle manifestazioni d’interessein Comune per l’area nella periferia sud-est della città. Entro il 29 settembre – la scadenza fissata da Palazzo Marino – sono state depositate 20nell’ambito della Grande Funzione Urbana (Gfu)di; 4 nell’ambito del rinnovamento urbano (Ru); 4 relative sia alla Gfu sia alla Ru e una che interessa alcune aree della Gfu e altre della Ru. Tutte manifestazioni di interesse che nell’avviso lanciato il 19 gennaio 2023 era specificato avrebbero avuto "esclusivamente funzione consultiva, non carattere vincolante" sia per i proponenti che per il Comune.