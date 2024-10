Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Guerrini Bratti. Il gioiello del centro ignorato per la quarta volta

(Di venerdì 11 ottobre 2024) P. La storia di questi ultimi anni continua a rendere fosco il futuro di uno dei più bei palazzi delstorico di Cesena. Per la, infatti, la magione dei contidi via Chiaramonti, costruito alla fine del 1700 e di cui sono eredi l’attore Orso Mariae la sorella Ilaria, ha affrontato un’ asta giudiziaria andata deserta. Nessuno si è mostrato interessato ai suoi 1.280 metri quadri (quattro distinte unità abitative in un unico lotto) tra affreschi, scalone elicoidale, statue attribuite a Leandro Marconi, eccezionali cantine a. Nessuno ha offerto gli 813 mila euro che rappresentavano la base d’asta per un magnificoil cui valore di mercato è stato valutato 2 milioni e 568 mila euro.