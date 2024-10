Natalità: Affinita (Moige), ‘con Generazione G aiutati oltre 250 genitori fragili' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - “Il progetto Generazione G ha avuto un impatto molto forte. Ha coinvolto oltre 250 genitori fragili che sono stati sostenuti e aiutati, attraverso la creazione di una vera e propria rete di rapporti nella sfida della genitorialità”. Lo ha detto Antonio Affinita, direttore generale Moige, Movimento italiano genitori, all'Adnkronos in occasione dell'evento organizzato a Milano per celebrare i risultati del primo anno di Generazione G, l'iniziativa lanciata da Prénatal con il supporto di Moige per rilanciare la Natalità. “Nel dettaglio - continua - si tratta di genitorialità con problematiche di natura economica, sociale, relazionale e linguistica, che sono state affiancate dai genitori esperti e sono stati coinvolti nel tessuto sociale e aiutati nelle loro esigenze. Liberoquotidiano.it - Natalità: Affinita (Moige), ‘con Generazione G aiutati oltre 250 genitori fragili' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - “Il progettoG ha avuto un impatto molto forte. Ha coinvolto250che sono stati sostenuti e, attraverso la creazione di una vera e propria rete di rapporti nella sfida dellaalità”. Lo ha detto Antonio, direttore generale, Movimento italiano, all'Adnkronos in occasione dell'evento organizzato a Milano per celebrare i risultati del primo anno diG, l'iniziativa lanciata da Prénatal con il supporto diper rilanciare la. “Nel dettaglio - continua - si tratta dialità con problematiche di natura economica, sociale, relazionale e linguistica, che sono state affiancate daiesperti e sono stati coinvolti nel tessuto sociale enelle loro esigenze.

