MOVIOLA – Trapani-Messina, ospiti in 10: Anzelmo espulso al 21? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Messina rimane in 10 uomini nella partita contro il Trapani valevole per la nona giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Sul risultato di 0-0, al 21?, Anzelmo ha perso palla e ha commesso fallo su Carriero, rimediando così il secondo cartellino giallo della sua partita. Un’ingenuità quella del classe 2004, che ha fermato un’azione promettente. Giusto quindi da regolamento il provvedimento disciplinare dell’arbitro Andrea Zanotti di Rimini. Si complica il compito del Messina, che si è presentato a questa gara con una situazione di classifica sfavorevole rispetto al Trapani: 7 punti in classifica per i giallorossi contro i 13 dei padroni di casa. MOVIOLA – Trapani-Messina, ospiti in 10: Anzelmo espulso al 21? SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilrimane in 10 uomini nella partita contro ilvalevole per la nona giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Sul risultato di 0-0, al 21?,ha perso palla e ha commesso fallo su Carriero, rimediando così il secondo cartellino giallo della sua partita. Un’ingenuità quella del classe 2004, che ha fermato un’azione promettente. Giusto quindi da regolamento il provvedimento disciplinare dell’arbitro Andrea Zanotti di Rimini. Si complica il compito del, che si è presentato a questa gara con una situazione di classifica sfavorevole rispetto al: 7 punti in classifica per i giallorossi contro i 13 dei padroni di casa.in 10:al 21? SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Trapani-Messina 0-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - Alle 20:30 di oggi, venerdì 11 ottobre Trapani e Messina scenderanno in campo in occasione della nona giornata del girone C di Serie C 2024/2025. All. . Ottava posizione per il Trapani che ha tredici punti in classifica e punta ad incrementare il bottino. : Aronica Messina (4-3-3): Krapikas; Lia, Rizzo, Manetta, Morleo; Frisenna, Anzelmo, Garofalo; Petrungaro, Anatriello, Pedicillo. (Sportface.it)

Trapani-Messina oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 - COME VEDERE TRAPANI-MESSINA IN TV Trapani-Messina sarà visibile oggi in tv su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e anche su NOW. . it disponibile anche la diretta scritta in tempo reale. Su Sportface. 30 di venerdì 11 ottobre. The post Trapani-Messina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

LIVE – Trapani-Messina - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - Troppo pochi sette punti per le ambizioni dei siciliani, che puntano ad invertire la rotta in trasferta. Sportface. it vi offrirà una diretta testuale a partire dal fischio d’inizio. . PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 Trapani-Messina (ore 20:30) The post LIVE – Trapani-Messina, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. (Sportface.it)