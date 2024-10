Meloni al Med9: “Su competitività europea servono visione e coraggio” (Di venerdì 11 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Cipro al Med9, il vertice dei Paesi del Mediterraneo. Dalla premier un appello a migliorare la competitività internazionale dell’Unione europea. “Abbiamo discusso di competitività europea, questo tema ovviamente è cruciale per il futuro dell’Europa. Io penso che sia arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Noi ovviamente abbiamo la necessità di diventare più autonomi, di semplificare il nostro quadro normativo, di rilanciare gli investimenti, particolarmente quelli privati, di premere l’acceleratore su settori strategici come l’alta tecnologia, la difesa, l’agricoltura. Sono tutte strategie che conosciamo. Conosciamo quali sono i nostri obiettivi. Lapresse.it - Meloni al Med9: “Su competitività europea servono visione e coraggio” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia, ha partecipato a Cipro al, il vertice dei Paesi del Mediterraneo. Dalla premier un appello a migliorare lainternazionale dell’Unione. “Abbiamo discusso di, questo tema ovviamente è cruciale per il futuro dell’Europa. Io penso che sia arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Noi ovviamente abbiamo la necessità di diventare più autonomi, di semplificare il nostro quadro normativo, di rilanciare gli investimenti, particolarmente quelli privati, di premere l’acceleratore su settori strategici come l’alta tecnologia, la difesa, l’agricoltura. Sono tutte strategie che conosciamo. Conosciamo quali sono i nostri obiettivi.

