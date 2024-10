Malore in azienda, fissati i funerali di Fabio Santin: aveva 51 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Saranno celebrati sabato 12 ottobre nella chiesa di Cavolano, in provincia di Pordenone, i funerali di Fabio Santin, l'operaio di 51 anni colpito da un Malore improvviso lo scorso 3 ottobre al mobilificio Alf di via San Pio X a Francenigo di Gaiarine. I colleghi che lavoravano con lui avevano Trevisotoday.it - Malore in azienda, fissati i funerali di Fabio Santin: aveva 51 anni Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Saranno celebrati sabato 12 ottobre nella chiesa di Cavolano, in provincia di Pordenone, idi, l'operaio di 51colpito da unimprovviso lo scorso 3 ottobre al mobilificio Alf di via San Pio X a Francenigo di Gaiarine. I colleghi che lavoravano con luino

Si svolgeranno sabato 12 ottobre nella chiesa di Cavolano i funerali di Fabio Santin, operaio di 51 anni morto colpito da un malore improvviso nel trevigiano. L'uomo si è accasciato a terra il 3 ottobre dopo essersi sentito male in un mobilificio Alf di via San Pio X a Francenigo di Gaiarine.

