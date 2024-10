Mallory Swanson si aggiunge al Team 1 di Total Rush con la sua SBC (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatrice americana Mallory Swanson uscita in data 11 ottobre 2024. Questa Sfida Creazione Rosa fa parte della promo Total Rush. Vi lasciamo qui di seguito due link utili per conoscere meglio la promo: Guida alla Promo Total Rush Tutti i giocatori della promo Total Rush Team 1 SBC Mallory Swanson Total Rush Numero sfide: 4 Premio: 1x Rush Totale Swanson Non scambiab. Plus+: ES: Attaccante interno Plus++: ES: Ala Costo al momento dell’uscita: 273.000 Crediti circa Scadenza: 25 ottobre   1 – Forma smagliante Premio: 1x Small Prime Mixed Players Pack Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra: min 84 2 – Rosa con valutazione 85 Premio: 1x Mixed Players Pack Min. 1 ogg. Imiglioridififa.com - Mallory Swanson si aggiunge al Team 1 di Total Rush con la sua SBC Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatrice americanauscita in data 11 ottobre 2024. Questa Sfida Creazione Rosa fa parte della promo. Vi lasciamo qui di seguito due link utili per conoscere meglio la promo: Guida alla PromoTutti i giocatori della promo1 SBCNumero sfide: 4 Premio: 1xNon scambiab. Plus+: ES: Attaccante interno Plus++: ES: Ala Costo al momento dell’uscita: 273.000 Crediti circa Scadenza: 25 ottobre   1 – Forma smagliante Premio: 1x Small Prime Mixed Players Pack Min. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra: min 84 2 – Rosa con valutazione 85 Premio: 1x Mixed Players Pack Min. 1 ogg.

