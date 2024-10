Mafia, Brusca si racconta in un libro. L’autore don Cozzi: “Polemiche? Il male va affrontato se vogliamo che l’antimafia sia più incisiva” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Se qualcuno ha delle perplessità su questo libro, lo capisco ma lo invito a entrare nelle pagine: non troverà alcun elogio di un mostro che si fa santo, nemmeno il testamento di Giovanni Brusca. Troverà il mio racconto, la mia fotografia, quella dei nostri incontri”. Don Marcello Cozzi, ex vicepresidente di Libera e una lunga esperienza di dialogo con pentiti di Mafia e collaboratori di giustizia, così introduce il suo Uno così. Giovanni Brusca si racconta, il volume in cui dà voce al più spietato dei killer di cosa nostra. Don Cozzi, che uomo si è trovato davanti la prima volta che vi siete incontrati? La prima volta ricordo una figura che definirei anonima. Avevo come tutti negli occhi la foto dell’arresto e mi sono trovato di fronte a qualcosa di completamente diverso: sembrava un anonimo impiegato di un qualche ufficio pubblico, uno di quelli di cui il mondo non sa niente. Ilfattoquotidiano.it - Mafia, Brusca si racconta in un libro. L’autore don Cozzi: “Polemiche? Il male va affrontato se vogliamo che l’antimafia sia più incisiva” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Se qualcuno ha delle perplessità su questo, lo capisco ma lo invito a entrare nelle pagine: non troverà alcun elogio di un mostro che si fa santo, nemmeno il testamento di Giovanni. Troverà il mio racconto, la mia fotografia, quella dei nostri incontri”. Don Marcello, ex vicepresidente di Libera e una lunga esperienza di dialogo con pentiti die collaboratori di giustizia, così introduce il suo Uno così. Giovannisi, il volume in cui dà voce al più spietato dei killer di cosa nostra. Don, che uomo si è trovato davanti la prima volta che vi siete incontrati? La prima volta ricordo una figura che definirei anonima. Avevo come tutti negli occhi la foto dell’arresto e mi sono trovato di fronte a qualcosa di completamente diverso: sembrava un anonimo impiegato di un qualche ufficio pubblico, uno di quelli di cui il mondo non sa niente.

