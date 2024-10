LIVE Paolini-Zheng, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47 Nel torneo di Wuhan Paolini ha esordito con la convincente vittoria contro Yue Yuan (6-4, 6-3) prima di dominare il confronto con Erika Andreeva (6-3, 6-2). 12.44 Quest’oggi Paolini insegue l’ennesimo grande risultato di questa stagione. Sulla sua strada ci sarà però la campionessa olimpica in carica. 12.41 Tra circa 20 minuti inizierà l’ultimo quarto di finale del WTA 1000 di Wuhan 2024 tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng. 11.25 Sono terminate le tre partite che precedevano Paolini-Zheng sul centrale. L’incontro tra l’italiana e la tennista di casa inizierà quindi alle 19.00 locali, le 13.00 italiane. 11.23 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng, partita valevole per i quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan 2024. Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.47 Nel torneo diha esordito con la convincente vittoria contro Yue Yuan (6-4, 6-3) prima di dominare il confronto con Erika Andreeva (6-3, 6-2). 12.44 Quest’oggiinsegue l’ennesimo grande risultato di questa stagione. Sulla sua strada ci sarà però la campionessa olimpica in carica. 12.41 Tra circa 20inizierà l’ultimo quarto di finale del WTA 1000 ditra Jasminee Qinwen. 11.25 Sono terminate le tre partite che precedevanosul centrale. L’incontro tra l’italiana e la tennista di casa inizierà quindi alle 19.00 locali, le 13.00 italiane. 11.23 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestualetra Jasminee Qinwen, partita valevole per i quarti di finale del WTA 1000 di

