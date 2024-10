Liguria: Conte, 'nessuna difficoltà a chiudere campagna con Schlein' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Se abbiamo un progetto in comune non c'è nessuna difficoltà a fare la chiusura con Schlein e gli altri coinvolti in questo progetto politico che ha come candidato Orlando". Lo ha detto Giuseppe Conte a Genova. "Siamo qui perchè abbiamo raccolto l'appello all'unità del popolo genovese e ligure per un progetto politico di cambiamento rispetto alla a politica affaristica della giunta uscente", ha sottolineato il leader del M5s. Liberoquotidiano.it - Liguria: Conte, 'nessuna difficoltà a chiudere campagna con Schlein' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Se abbiamo un progetto in comune non c'èa fare la chiusura cone gli altri coinvolti in questo progetto politico che ha come candidato Orlando". Lo ha detto Giuseppea Genova. "Siamo qui perchè abbiamo raccolto l'appello all'unità del popolo genovese e ligure per un progetto politico di cambiamento rispetto alla a politica affaristica della giunta uscente", ha sottolineato il leader del M5s.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

**Consulta : opposizioni stoppano Meloni - Conte 'nessuna trattativa'** - Li abbiamo lasciati da soli in Aula con le loro paranoie, a scovare i traditori dentro Fratelli d'Italia". E aggiunge: "Non ci sono stati tentennamenti da parte del Movimento 5 stelle. Quindi Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni: "Presidente Meloni, fare le prove muscolari su organismi di garanzia come la Corte Costituzionale è un pessimo segnale". (Liberoquotidiano.it)

Conte - noi con de Pascale - nessuna ipotesi di candidato M5s - È un problema politico, serio. Un candidato M5s per la presidenza dell'Emilia Romagna? "E' un'ipotesi che assolutamente non prendiamo in considerazione, perché noi vogliamo sostenere de Pascale. Però certo, abbiamo detto qual è la nostra posizione. "Ci siamo convintamente, seriamente. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, conversando in Transatlantico con i giornalisti. (Quotidiano.net)

Vendola a La7 : “Conte o Renzi nel campo largo? Nessuna esitazione - mai col secondo”. E su Meloni : “Con lei un matriarcato liberista” - “Sì, abbiamo un matriarcato liberista – chiosa Vendola – Thatcher docet“. Sapete cosa farà il governo Meloni? – continua – Siccome la sorella d’Italia e sua sorella Arianna hanno detto ‘niente tasse’ e siccome la manovra dovranno pur farla, sposteranno tutto il problema sui Comuni e sulle Regioni, in modo tale che per i tagli sugli ospedali, sui servizi sociali, sulle scuole i cittadini dovranno ... (Ilfattoquotidiano.it)