Notizie.com - L’hacker Carmelo Miano e i contatti con i servizi: “Tutto nella memoria difensiva”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Vanno avanti le indagini sul giovane hackerche al momento resta in carcere: l’udienza al Riesame il prossimo 16 ottobre. “sta bene, è collaborativo. Icon i? Saràcorposapronta per essere depositata”. A parlare è Gioacchino Genchi, legale di24enne di Gela arrestato a Roma lo scorso 2 ottobre nell’ambito di indagini della polizia postale, coordinate dai magistrati della Procura di Napoli. Inchiesta hacker,e icon i(CANVA FOTO/ANSA FOTO) – Notizie.com, accusato di accesso abusivo aggravato alle strutture e diffusione di malware e programmi software in concorso, ha confessato durante l’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli, dov’è rinchiuso.