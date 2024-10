L'elicottero sorvola la città: operazione interforze a Latina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un elicottero ha sorvolato la città all'alba di oggi. In corso una vasta operazione interforze che sta riguardando diversi quartieri del capoluogo. Si tratta di un controllo straordinario del territorio condotto da polizia, carabinieri e guardia di finanza nell'ambito del contrasto alla Latinatoday.it - L'elicottero sorvola la città: operazione interforze a Latina Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unhato laall'alba di oggi. In corso una vastache sta riguardando diversi quartieri del capoluogo. Si tratta di un controllo straordinario del territorio condotto da polizia, carabinieri e guardia di finanza nell'ambito del contrasto alla

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elicottero sorvola la città : cos’è successo - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Questa mattina i cittadini bolognesi si sono svegliati con il rumore di un elicottero in volo nel cielo della città. Un evento che smuove sempre la curiosità e, in qualche caso, anche la preoccupazione di chi vive in centro e nella prima... (Bolognatoday.it)

Elicottero sorvola la città : cos’è successo - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Da ore i cittadini convivono con il rumore di un elicottero in volo nel cielo della città. Un evento che smuove sempre la curiosità e, in qualche caso, anche la preoccupazione di chi vive in centro e nella prima periferia. In tanti si... (Bolognatoday.it)

Genoa-Sampdoria - derby blindato : elicottero in cielo e 200 agenti. Controlli in città e allo stadio - Quello di stasera sarà un derby della Lanterna ad altissima tensione. Le frizioni tra gli ultrà di Genoa e Sampdoria, scoppiate lo scorso... (Calciomercato.com)