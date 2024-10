L’ad di Stellantis Carlos Tavares lascerà l’incarico all’inizio del 2026 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Carlos Tavares lascerà l’incarico di amministratore delegato di Stellantis nel 2026. Lo ha annunciato la società stessa in una nota, in cui dice che «è già in corso il processo formale» per identificare il suo successore. Il processo è stato affidato a un comitato speciale del Consiglio di amministrazione, presieduto da John Elkann, che dovrebbe completare i suoi lavori nel quarto trimestre 2025. Tavares, che parlando con la stampa a inizio ottobre aveva già alluso alla sua intenzione di lasciare il gruppo, ha comunicato la propria decisione giovedì 11 ottobre, durante un Consiglio di amministrazione a Detroit. Non solo Tavares, le nuove nomine in Stellantis Il gruppo franco-italo-americano annuncia inoltre «cambiamenti organizzativi mirati e con effetto immediato all’interno del suo gruppo dirigente». Lettera43.it - L’ad di Stellantis Carlos Tavares lascerà l’incarico all’inizio del 2026 Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)di amministratore delegato dinel. Lo ha annunciato la società stessa in una nota, in cui dice che «è già in corso il processo formale» per identificare il suo successore. Il processo è stato affidato a un comitato speciale del Consiglio di amministrazione, presieduto da John Elkann, che dovrebbe completare i suoi lavori nel quarto trimestre 2025., che parlando con la stampa a inizio ottobre aveva già alluso alla sua intenzione di lasciare il gruppo, ha comunicato la propria decisione giovedì 11 ottobre, durante un Consiglio di amministrazione a Detroit. Non solo, le nuove nomine inIl gruppo franco-italo-americano annuncia inoltre «cambiamenti organizzativi mirati e con effetto immediato all’interno del suo gruppo dirigente».

