Ilrestodelcarlino.it - La Vigor a Fermo avrà i suoi tifosi

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ad un certo punto è necessario guardare avanti. Le polemiche dopo la gara contro il Chieti hanno distolto l’attenzione di tanti dal vero obiettivo della: tornare subito alla vittoria. La squadra e lo staff invece, hanno ben chiaro il cammino e si sono rimessi al lavoro per voltare pagina. Lorenzo Mancini, perno del centrocampoino e fedelissimo di Clementi, è fiducioso e si aspetta unapropositiva. "Stiamo lavorando bene, la squadra è in forma sotto l’aspetto fisico e lo stesso posso dire di me: rispetto alla passata stagione sto molto meglio, gli acciacchi sembrano essere alle spalle - dice il centrocampista di Ostra Vetere, che torna a parlare del finale di gara contro il Chieti -. Quello che è successo domenica non farebbe piacere a nessuno, ma dobbiamo andare oltre; come si dice in questi casi "la prestazione c’è stata", ripartiamo da questo".