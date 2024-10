Ultimouomo.com - La strada di fronte a Rayan Cherki

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Poco prima della fine del primo temporiceve palla sulla fascia destra. Ha l’uomo addosso e prova a saltarlo di tacco, ma quello non si fa fregare e la palla si incastra tra i loro corpi, a mezz’aria.esce vincitore da quel rimpallo con un altro tacco, poi salta il difensore che si trova davanti con una sterzata a sinistra. Il difensore fa una spaccata magli gira al largo come una moto che passa in mezzo ai birilli dell’8 per l’esame della patente. Poi salta un altro difensore con un doppio passo e una sterzata sul destro. A quel punto è in area di rigore e calcia incrociando, con pochissimo angolo, il tiro è così così e il portiere lo para coi pugni. Alla sua terza partita di campionato, la prima da titolare quest’anno,è stato votato dai tifosi come miglior giocatore del Lione al termine della vittoria (2-0) con il Nantes.