Investe una coppia con lo scooter e scappa: non aveva la patente (Di venerdì 11 ottobre 2024) In sella a uno scooter a noleggio, insieme a un amico, aveva travolto due anziani che stavano attraversando a piedi piazza Italia, a Sirmione. Ma si era fermato solo il tempo necessario per far ripartire il veicolo: infischiandosene delle condizioni delle persone investite, era ripartito prima Bresciatoday.it - Investe una coppia con lo scooter e scappa: non aveva la patente Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In sella a unoa noleggio, insieme a un amico,travolto due anziani che stavano attraversando a piedi piazza Italia, a Sirmione. Ma si era fermato solo il tempo necessario per far ripartire il veicolo: infischiandosene delle condizioni delle persone investite, era ripartito prima

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aveva solo 17 anni Edoardo - morto in un tragico incidente stradale a bordo del suo scooter. Sui social il ricordo straziante degli amici. Il drammatico schianto lunedì in zona Ostiense - a Roma - Sui social il ricordo straziante degli amici. Un dolore che colpisce tutti Tra i messaggi di cordoglio si percepisce un senso di smarrimento per una vita interrotta improvvisamente. . “Mi mancherai per sempre”, scrive un amico, mentre altri riflettono sulla fragilità della vita: “Pensare che poche ore prima eravamo insieme, com’è imprevedibile la vita”. (Dayitalianews.com)

Omicidio di Oratoio : “Il killer aveva il volto coperto ed era vestito di nero. È fuggito sullo scooter” - Arrivo tra 20 minuti”. Prima delle 21, fedeli, sacerdote e i componenti della banda musicale sono radunati in piazza Garibaldi, davanti alla Chiesa di San Michele arcangelo di Oratoio. Probabilmente, era uno dei vicini che ha poi avvisato la moglie Ina. “Sono in un bar con amici per un preventivo. (Lanazione.it)

Edoardo Clementi - morto su scooter rubato : aveva 17 anni. Ha visto i carabinieri - è scappato e si è schiantato contro un muro. Era senza casco - Ha perso il controllo dello scooter, risultato poi rubato, ed è andato a schiantarsi contro un muro, in via Riva Ostiense a Roma. Così è morto il 17enne Edoardo Clementi che... (Ilmessaggero.it)