Il tema scelto dall' Onu per quest' anno è La visione del futuro delle ragazze | gli oltre 11 miliardi di ragazze nel mondo non sono più solo individui da proteggere ma anche soggetti di una visione del mondo

Iodonna.it - Il tema scelto dall'Onu per quest'anno è “La visione del futuro delle ragazze”: gli oltre 1,1 miliardi di ragazze nel mondo non sono più solo individui da proteggere ma anche soggetti di una visione del mondo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Essere femmina non dovrebbe determinare cosa puoi fare, dove puoi andare o chi puoi diventare. Come ti devi vestire o a quanti anni ti devi sposare. Ma ino momentoa è la realtà per milioni di bambine ein tutto il. Per lavorare sulla parità di genere attraverso l’emancipazionedonne e, le Nazioni Unite histituito, ormai dodici anni fa, con la Risoluzione 66/170 del 19 dicembre 2011, the International Day of the Girl Child (o Girl Child Day). Un impegno che risponde all’Obiettivo numero 5 dell’Agenda 2030 (sulla parità di genere) e che, ina Giornatabambine 2024, conosce un punto di svolta.