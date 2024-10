I conti spiati dal bancario, la Procura: «Ha agito in concorso con altri». Lui: «Mai divulgato informazioni» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sembra ad una svolta la spy story sui conti correnti di premier, ministri, politici, magistrati e ufficiali di polizia partita dalla Puglia. L'impiegato di Intesa Sanpaolo Quotidianodipuglia.it - I conti spiati dal bancario, la Procura: «Ha agito in concorso con altri». Lui: «Mai divulgato informazioni» Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sembra ad una svolta la spy story suicorrenti di premier, ministri, politici, magistrati e ufficiali di polizia partita dalla Puglia. L'impiegato di Intesa Sanpaolo

Conti spiati - indagato non agito da solo - Da identificare mandante e destnatario delle informazioni". . 500 persone,tra politici,magistrati,personaggi della cronaca, dello spettacolo. La banca non avrebbe comunicato tempestivamente agli inquirenti i conti spiati. 50 Dagli atti d'indagine sugli accessi abusivi di un dipendente d'Intesa San Paolo,in Puglia, emerge che il bancario "ha agito in concorso con altri.

Bari - conti correnti spiati Intesa Sanpaolo - ecco TUTTI i 3572 NOMI da Meloni a De Gennaro passando per Totti fino a Zucchero - A Bari proseguono le indagini della Procura sui conti correnti spiati dal dipendente di Intesa Sanpaolo (tale Vincenzo Coviello) licenziato in tronco e che dovrà affrontare ora anche un procedimento giudiziario per violazione della privacy su dati sensibilissimi, oltre ad accesso abusivo a sistemi .

Conti spiati : Bonelli - 'c'è anche il mio - Meloni non faccia vittima ma agisca per sicurezza' - Roma, 11 ott. La Meloni invece di fare politica con il vittimismo, si ricordi che governa e invece di far post sui social dovrebbe rendere più sicura la rete informatica!". Così Angelo Bonelli sui social. (Adnkronos) - "Ho appreso che il mio conto corrente e' tra quelli spiati insieme alla premier Meloni e altri esponenti politici bipartisan.